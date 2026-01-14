Haberler

Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti

Karabük'te okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan öğrencinin kar yağışının altında saygı duruşunda bulunduğu anlar gönülleri fethetti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde yer alan Şehit Nurettin Seki İlkokulu'na giden bir öğrenci yaptığı hareketle yürekleri ısıttı.

KAR YAĞARKEN SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Minik öğrenci okula gittiği sırada İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca saygı duruşuna geçti. Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı gösteren öğrenci bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Minik öğrencinin davranışı gönülleri fethetti. Öğrenci, İstiklal Marşı bittikten sonra koşarak okuluna gitti.

Kaynak: AA / Eğitim
