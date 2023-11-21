Kaleseramik Bursiyer Buluşması Gerçekleştirildi

Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), bu yıl da Bursiyer Buluşması'nda öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler, atölye çalışmaları, söyleşi ve eğlenceli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Ayrıca, Bursiyer Kapasite Gelişim Programı'nın tanıtımı yapıldı.

Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), bu yıl da Bursiyer Buluşması'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Kaleseramik'den yapılan açıklamaya göre, "Sen Yolun Başında, Kale Yanı Başında" mottosu ile gerçekleştirilen buluşma, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kazananlarından olan Esmiyor Sosyal Girişimi ile ortak planlandı.

Etkinlik süresince birbirleriyle tanışma fırsatı bularak motive olan öğrenciler, düzenlenen atölye çalışmaları, söyleşi ve eğlenceli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen bursiyerlerin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, bu yıl ilk kez başlatılacak Bursiyer Kapasite Gelişim Programı'nın tanıtımı yapıldı. Öğrencilerin sadece maddi açıdan değil, aynı zamanda sosyal ve mesleki becerilerini geliştirilebilecekleri şekilde de desteklenmesi hedefleniyor.

Gençlerin talep, ihtiyaç ve geri bildirimleriyle şekillenen program aralık ayında başlayacak ve tüm yıla yayınlan yoğun bir takvimle devam edecek. Ocak ayında başlayacak başvurular sonrasında gençler Kale çalışanları tarafından mentorluk uygulamasıyla desteklenecek.

Fiziki buluşmaların yanı sıra çevrim içi eğitim ve atölyelerin de düzenleneceği programda bursiyerlerin birbiriyle aktif iletişim kurmaları için iletişim kanalları oluşturulacak.

Bursiyerlerin her türlü sosyal ve mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak olan program kapsamında yılda iki kez teknik geziler de organize edilecek. Sosyal ve mesleki becerileri güçlendirecek atölye ve eğitimler ayrıca gençlerin sürdürülebilirliğe dair farkındalığını da artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, geleceğin mimarları ve ülkenin gerçek gücü olan gençlere inancının her geçen gün arttığını belirterek, "Gençlerle birlikte olmaya, onlarla kol kola yürümeye, ilham vermeye, ilham almaya, genç fikirlerden beslenmeye önem veriyoruz. Bu yıl ilk kez başlatacağımız Bursiyer Kapasite Gelişim Programı ile de öğrencilerin bir topluluk olarak bir araya gelmesini ve ortak paydada aynı amaç için hareket etmesini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.