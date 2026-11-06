Kahramanmaraş'ta saldırıda ölen iki öğrencinin adı verilen okulların tabelası değişti

Kahramanmaraş'ta saldırıda ölen iki öğrencinin adı verilen okulların tabelası değiştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan'daki okul saldırısında ölen iki kişinin adının verildiği okulların tabelası değiştirildi. Binevler Ortaokulu Bayram Nabi Şişik Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu ise Yusuf Tarık Gül Ortaokulu adını aldı.
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'daki okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik ve Yusuf Tarık Gül'ün isimlerinin verildiği iki okulun tabelası değiştirildi.
Onikişubat ilçesindeki Binevler Ortaokulu'nun ismi Bayram Nabi Şişik Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu'nun ismi ise Yusuf Tarık Gül Ortaokulu olarak değiştirildi. İsimleri değiştirilen iki okula tabelaları asıldı. Saldırıda hayatını kaybeden diğer öğrencilerin isimlerinin verildiği Ayser Çalık Ortaokulu; Belinay Nur Boyraz Ortaokulu, Nuri Pakdil Ortaokulu ise Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulu olmuştu. Değiştirilecek olan tabelaların da gerekli çalışmaların ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından asılacağı öğrenildi.