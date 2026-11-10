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Kahramanmaraş'ta öğrenciler trafik kurallarını mobil araçta uygulamalı öğrendi

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Kahramanmaraş'ta öğrenciler trafik kurallarını mobil araçta uygulamalı öğrendi
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Onikişubat'ta Kavlaklı ve Fatmalı ilkokullarında 'Çocuk Mobil Trafik Eğitim Aracı' ile öğrencilere uygulamalı eğitim verdi. Etkinlikte trafik işaretleri, yaya geçidi, emniyet kemeri ve okul servisi güvenliği anlatıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, "Çocuk Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile öğrencilere uygulamalı trafik bilinci kazandırdı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Onikişubat ilçesinde çocuklarda küçük yaşta trafik bilinci oluşturmak amacıyla okullarda mobil eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Ekipler, Kavlaklı İlkokulu ve Fatmalı İlkokulu'nda konuşlandırılan Jandarma Genel Komutanlığı "Çocuk Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Mobil araç içerisindeki sunumlar, eğitim materyalleri ve uygulamalı parkurlar aracılığıyla öğrencilere; trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi, bisiklet sürüş kuralları ve okul servislerinde güvenli yolculuk konularında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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