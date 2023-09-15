Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yıkılan okulun yerine yeni okul yapıldı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonucunda yıkılan bir okulun yerine 12 derslikli yeni bir okul yapıldı. Hayırsever iş insanı Mustafa Narlı tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Narlı İlk ve Ortaokulu, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa birçok yetkili ve ilgililer katıldı.

"Asrın felaketi " olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan bir okulun yerine 12 derslikli yeni okul yapıldı.

Hayırsever iş insanı Mustafa Narlı tarafından Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Çakallıhasanağa Mahallesi'nde 84 günde yaptırılan Hacı Mehmet Narlı İlk ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, yaşanan afetten kentin önemli ölçüde olumsuz etkilendiğini, depremlerde yıkılan ve hasar alan okulların olduğunu belirtti.

Ünlüer, şöyle konuştu:

"Açılışını yapacağımız ilkokulumuz da bu depremlerden sonra yıkılmıştı. Ancak şükürler olsun ki devletimizin kudreti ve milletimizin tüm dünyaya örnek olacak feraseti sayesinde yaralarımızı sarmaya başladık. Bu kapsamda devletimizin önemli çalışmalarının yanında hayırseverlerimiz de çok kıymetli fedakarlık örnekleri gösterdi. İşte bu örneklerden biri olarak bugün, Valiliğimiz ve hayırsever iş insanımız Mustafa Narlı arasında 12 derslikli ilkokulumuzun tekrar yapılması için imzalanan protokol kapsamında kısa bir sürede yapımı tamamlanan ve merhum Hacı Mehmet Narlı'nın isminin verildiği okulumuzu öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın hizmetine sunuyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da haziran ayında temeli atılan okulun 84 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açılmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

Yaşanan felakette yaklaşık 120 okulun yıkıldığını hatırlatan Kahraman, depremin ardından iş insanları ile 8 protokol imzaladıklarını, bu kapsamda da 106 derslik yapıldığını ifade ederek, amaçlarının bu sayıyı her geçen gün artırmak olduğunu dile getirdi.

İş insanı Mustafa Narlı da doğup büyüdüğü mahallesindeki ilk eğitimini aldığı okulun depremde yıkıldığını hatırlatarak, "Narlı ailesi olarak kendi mahallemize okul yaptırmak bizim borcumuzdu. Bu borcumuzu da inşallah böylelikle ödemiş oluyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile ilgililer katıldı.