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Kahramanmaraş'ta 15 Nisan saldırısında ölen 9 öğrencinin adı okullara verildi

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Kahramanmaraş'ta 15 Nisan saldırısında ölen 9 öğrencinin adı okullara verildi
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Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Onikişubat ilçesindeki bazı okulların adı değiştirildi. Ayser Çalık, Nur Pakdil, Binevler ve Yunus Emre ortaokulları öğrencilerin adlarını aldı.

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri kentteki bazı okullara verildi.

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz 15 Nisan'da 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nun adı "Belinay Nur Boyraz Ortaokulu", Nur Pakdil Ortaokulunun adı "Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulu", Binevler Ortaokulunun adı "Bayram Nabi Şişik Ortaokulu", Yunus Emre Ortaokulunun adı ise "Yusuf Tarık Gül Ortaokulu" olarak değiştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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