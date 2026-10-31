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Kahramanmaraş Afşin'de 12 kursiyer sulama eğitimi sertifikası aldı

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Kahramanmaraş Afşin'de 12 kursiyer sulama eğitimi sertifikası aldı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tarımda su tasarrufu için ilk kez düzenlenen Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi tamamlandı. Eğitimi bitiren 12 kursiyere sertifika verilirken tören sonunda çiftçilere toprak nem ölçüm cihazları dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tarımda su tasarrufunu artırmak amacıyla düzenlenen Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi tamamlandı. Eğitimi başarıyla bitiren çiftçilere sertifikaları ve toprak nem ölçüm cihazları verildi.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde ilçede ilk kez hayata geçirilen eğitim programı sona erdi. Modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin bilgi becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği kursu başarıyla tamamlayan 12 kursiyere sertifikaları, Afşin Kaymakamı Abdullah Arslantürk tarafından takdim edildi.

Programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, iklim değişikliği ve kuraklık karşısında suyun bilinçli kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, geleneksel vahşi sulama yerine modern sistemlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Tören sonunda çiftçilere, bitkilerin sulama ihtiyacını doğru belirlemelerini sağlayan toprak nem ölçüm cihazları dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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