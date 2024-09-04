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Kağıthane Belediyesi Okullarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıyor

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Kağıthane Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçe sınırları içerisindeki okullarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı belediye ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarını sürdürüyor.

KAĞITHANE Belediyesi tarafından yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçe sınırları içerisindeki okullarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Okullardan gelen talep doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı belediye ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim almaları amacıyla temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Ekiplerimiz ilçemizde bulunan tüm okullarda öğrencilerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte büyüyebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz. Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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