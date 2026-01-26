Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Haberler

Güncelleme:
Bir öğretmenin sınıfta Sultan Vahdettin'e yönelik yaygın tarih anlatılarını sorguladığı ve Ayasofya vurgusu yaptığı ders anlatımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  • Bir öğretmenin sınıfta Sultan Vahdettin'i anlattığı video sosyal medyada gündem oldu.
  • Öğretmen, Sultan Vahdettin döneminde Osmanlı topraklarının işgal altında olduğunu ve sadece 700 Osmanlı askerinin silahlı kaldığını belirtti.
  • Öğretmen, Sultan Vahdettin'in Ayasofya'nın korunmasını kendi güvenliğinden daha önemli gördüğünü aktardı.

Bir öğretmenin sınıf ortamında öğrencilerine Sultan Vahdettin'i anlattığı anlara ilişkin video, sosyal medyada gündem oldu. Öğretmen, ders sırasında yaygın olarak öğretilen tarih anlatılarını sorgulayarak Sultan Vahdettin'e yönelik "korkak padişah" söylemi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"BİZE BÖYLE ÖĞRETTİLER DEĞİL Mİ?

"Sultan Vahdettin korkak bir padişahmış, İngiliz gemisine binip kaçmış… Bize böyle öğrettiler değil mi? Bakın bakalım gerçek öyle mi?" sözleriyle anlatımına başlayan öğretmen, Osmanlı'nın son dönemindeki koşullara dikkat çekti.

"OSMANLI TOPRAKLARI ZATEN İŞGAL ALTINDAYDI"

Sultan Vahdettin döneminde Osmanlı topraklarının fiilen işgal altında olduğunu ifade eden öğretmen, silahların toplatıldığını ve bu silahların başında İngiliz askerlerinin nöbet tuttuğunu anlattı. Kadın öğretmen, yalnızca 700 Osmanlı askerinin silahlı kalmasına izin verildiğini ve bu askerlerin padişahı korumakla görevlendirildiğini söyledi.

"AYASOFYA'YI BENDEN VE AİLEM DEN DAHA KIYMETLİ GÖRDÜ"

Anlatımında Sultan Vahdettin'e atfedilen bir ifadeye de yer veren öğretmen, padişahın Ayasofya'nın yeniden kiliseye çevrileceği endişesini dile getirdiğini ve bu nedenle silahlı askerlerin kendisini değil Ayasofya Camii'ni korumasını istediğini aktardı. Öğretmen, "Yani o korkak denilen Sultan Vahdettin, Ayasofya'yı kendisinden ve çocuklarından daha kıymetli görüyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, öğretmenin anlatımı tarih yorumları üzerinden tartışmaları da beraberinde getirdi.

500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCemoluri:

Ablam sen kimden öğrendin bilmem ama bana korkak,kaçtı gibi bir tarih öğretmediler...

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenginkaya7:

Bir yerlere mesaj veriyor Aklinca

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

beyinin güneş enerjisi ne ihtiyacı var.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Tarih egitiminin geldigi noktaya bakin tarikatlarda soylenen murit agzi burada egitim siye sunuluyor cehaletin getirdigi nokta budur mulakatlarda bu kafalar atanmayi hakederken bilgi yuklu insnalari eliyorlar ulke en tepeden zir cahillere twslim ediliyor yanli olsunda hicbirsey bilmesin birkac tarikat agzi gevelesin yeter

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

