Düzce'de Kadın Girişimcilere Stratejik Düşünme Eğitimi Sürüyor

Düzce TSO'da kadın girişimcilere stratejik düşünme kapasitesinin artırılması eğitimleri devam ediyor.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu tarafından başlatılan Kadın Girişimcilerin Stratejik Düşünme Kapasitesinin Artırılması Eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yunus Emre Taşgit ve Dr. Sinan Kızıltoprak tarafından 15 kadın girişimciye 6 ay boyunca verilecek eğitimlerin sonucunda; Kadın girişimcilerin stratejik düşünme beceri düzeylerini belirlemek, stratejik düşünme odaklı eğitim programlarını hazırlamak ve aktarmak, oyun temelli öğrenme uygulaması yapmak, birlikte örnek olay çözümü ve değerlendirmesi yapmak, uygulamalı mentorluk ve deneyim paylaşımı süreçlerini oluşturmak, stratejik düşünme becerilerindeki gelişimi ölçmek, verilerin analizi, raporlama ve akademik çıktı üretmek ile yerel girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak bir kapasite geliştirme modeli oluşturmak amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı