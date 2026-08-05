Haberler

Düzce'de Kadın Girişimcilere Stratejik Düşünme Eğitimi Sürüyor

Düzce'de Kadın Girişimcilere Stratejik Düşünme Eğitimi Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce TSO koordinatörlüğünde TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu'nun başlattığı eğitimlerde, 15 kadın girişimciye 6 ay boyunca Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından stratejik düşünme becerileri kazandırılacak. Program; beceri düzeylerini belirleme, eğitim programları hazırlama, oyun temelli öğrenme, örnek olay çözümü, mentorluk ve gelişim ölçümüyle yerel ekosisteme katkı sağlamayı hedefliyor.

Düzce TSO'da kadın girişimcilere stratejik düşünme kapasitesinin artırılması eğitimleri devam ediyor.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu tarafından başlatılan Kadın Girişimcilerin Stratejik Düşünme Kapasitesinin Artırılması Eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yunus Emre Taşgit ve Dr. Sinan Kızıltoprak tarafından 15 kadın girişimciye 6 ay boyunca verilecek eğitimlerin sonucunda; Kadın girişimcilerin stratejik düşünme beceri düzeylerini belirlemek, stratejik düşünme odaklı eğitim programlarını hazırlamak ve aktarmak, oyun temelli öğrenme uygulaması yapmak, birlikte örnek olay çözümü ve değerlendirmesi yapmak, uygulamalı mentorluk ve deneyim paylaşımı süreçlerini oluşturmak, stratejik düşünme becerilerindeki gelişimi ölçmek, verilerin analizi, raporlama ve akademik çıktı üretmek ile yerel girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak bir kapasite geliştirme modeli oluşturmak amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor

Türkiye için tarihi gün! 12 maddelik yasa bugün Meclis'e sunuluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Amrabat şoku! Transferden vazgeçtiler

Fenerbahçe'ye Amrabat şoku!

Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar

Salah karşılamasında ilginç an! İstemeye istemeye söyleneni yaptı
Böyle böyle yetişiyorlar: O anlar saniye saniye kaydedildi

Böyle böyle yetişiyorlar! O anlar saniye saniye kaydedildi
Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yeni gelişme: Emlakçı konum göndermiş

Müdahale ederken öldü: Silahlı saldırıda emlakçı bakın ne yapmış
Alzheimer hastası Kadın evden not bırakıp kayboldu

Yaşlı kadın evden kaçtı! Bıraktığı not yürek burktu
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım

Bahçeli, Demirtaş'la ilişkisini anlattı: Düzenli olarak...
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi