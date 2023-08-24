İzmit Belediyesi Çınar Akademi Öğrencileri Üniversitelere Yerleşti

İzmit Belediyesi Çınar Akademi öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından çeşitli üniversitelere yerleşti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in vizyon projeleri arasında yer alan ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan Çınar Akademi ilk mezunlarını verdi. Alanında uzman eğitim kadrosuyla eğitim veren İzmit Çınar Akademi'den mezun olan öğrenciler; İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi gibi kurumlara yerleşti.

Çınar Akademi'den yapılan açıklamada, "İlk yılda ulaşılan muhteşem sonuçlar, gelecek yıllardaki başarılarımıza ışık tutacaktır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında kurumumuzda eğitim gören, üniversite kazanan bütün öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Sizler gelecek nesle ışık tutan neferlersiniz. Yolunuz açık olsun" denildi.