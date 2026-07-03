İzmir'de 34 yıllık öğretmene duygusal veda

İzmir'de Matematik Öğretmeni Davut Kasar, 34 yıllık meslek hayatına son 10 yıldır görev yaptığı İzmir Fen Lisesinde öğrenci ve okul yönetiminin sürpriz töreniyle veda etti.

İlk görev yeri Düzce'nin ardından Türkiye'deki çeşitli okullarda Matematik Öğretmeni olarak görev yapan Davut Kasar (56) geçen günlerde emekli oldu. Kasar, son 10 yıldır görev yaptığı İzmir Fen Lisesi'nde okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen sürpriz uğurlamayla meslek hayatına veda etti. Uğurlamada öğrencilerden yoğun alkış alan Davut öğretmen, duygusal anlar yaşadı. Okul müdürü Mahmut Yıldız tarafından Kasar'a okul adına çiçek takdim edildi.

Öğrenciler tarafından alkışlarla uğurlanmanın kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu ifade eden Davut Kasar, "1992 yılında Düzce'de başlayan meslek hayatım İzmir'de son buldu. Öğretmenliği meslek olarak değil bir yaşam biçimi olarak benimsedim. Bütün öğretmenlerimin aynı şekilde bir vedayı yaşamasını temenni ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı