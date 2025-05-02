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İzmir'de lise öğrencilerinin çektiği video izleyenleri ikiye böldü

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İzmir'de bir lisede öğrencilerin mezuniyet için çektiği "Godfather" temalı video sosyal medyada tartışma yarattı. Kız öğrencilerin yoğun makyajı ve erkek öğrencilerin tavırları bazı kullanıcılar tarafından olgunluk sınırını aşmakla eleştirilirken, bazıları da görüntüleri "çağdaş ve yaratıcı" buldu.

İzmir'deki bir lisede mezuniyet öncesi çekilen video, sosyal medyada tartışma yarattı. Henüz ismi öğrenilemeyen lisede son sınıf öğrencileri, mezuniyet anısı olarak "Godfather" (Baba) temalı bir video hazırladı. Öğrencilerin giyimleri, makyajları ve tavırları ise kısa sürede gündem oldu.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Videoda bazı kız öğrencilerin yaşlarının üzerinde bir görünüm sergilemeleri için yoğun makyaj yapmaları, erkek öğrencilerin ise ağır ve olgun tavırlar takınmaları dikkat çekti. Kurgusal olarak güçlü bir sinema sahnesi havası verilmek istenen video, izleyenleri ikiye böldü.

"VİDEODA RAHATSIZ EDİCİ BİR ŞEY YOK"

Bir kesim, "İzmir çağdaştır, bu da çağdaş bir eğitim anlayışının yansıması. Videoda rahatsız edici bir şey yok" diyerek öğrencilere destek verirken, bazı kullanıcılar ise lise çağındaki gençlerin yaşlarına uygun olmayan bir tarzda video çekmelerini eleştirdi.

İzmir'de lise öğrencilerinin çektiği video izleyenleri ikiye böldü 
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (25)

Haber Yorumlarıvfnn8xqxmc:

okullar pavyona dönmüş. artık bu yeni nesilden hiçbir beklentim yok maalesef

Yorum Beğen399
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıHAYRETTİN KAYA:

Medeniyet açıp saçmak ise bedeni, Desene hayvanlar daha medeni....

Yorum Beğen370
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıMGk:

Yazık şu çocuklara ne haldeler

Yorum Beğen270
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıNur Zo:

Aferin kızlar biraz daha açılmanız gerekiyor daha çok beğeni almanız için

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Öğrenciden başka her şey var okullarda

Yorum Beğen160
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıQues who:

Yorumlardan cehalet ve yobazlığın geldiği noktanın korkunç boyutlara ulaştığı belli oluyor aklınızı bacaklarınızın arasından çıkarıp düşünmek için kullanırsanız beyniniz bir işe yaramış olur

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme141
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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

ben çarpık bacaktan başka bişey göremedim, bunlar geleceğin nesi şimdi ?

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıtt:

Konsomatris mi yetistiriyorlar yoksa öğrenci mi beli degil

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıElif Şahan:

Neredeeeeennn nereye sonrada AKP kötü

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıSer_hat:

İlk baştaki kız az daha kısaltsaymış......

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme7
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