Haberler

İzmir'in bilim elçileri yetişiyor: 2026 yılı proje yağmuruyla geçiyor

İzmir'in bilim elçileri yetişiyor: 2026 yılı proje yağmuruyla geçiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca 190 farklı noktada düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, öğrencilere bilimsel projelerini sergileme fırsatı sunuyor. Fuarlar, geleceğin bilim insanlarını bir araya getirirken, öğrencilerin özgüvenlerini artırıyor ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları çerçevesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında il genelinde 190 farklı noktada bilim şöleni yaşanıyor. Fen bilimlerinden teknolojiye kadar pek çok alanda hazırlanan projeler, geleceğin bilim insanlarını bir araya getiriyor.

İzmir'de eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları yenilikçi projelerle bilim dünyasına adım atıyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, 2025-2026 eğitim öğretim yılında kentin dört bir yanına yayıldı.

190 okulda bilim şenliği

İl genelinde toplam 190 okulda gerçekleştirilen fuarlarda, binlerce öğrenci teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buluyor. Fen bilimleri, teknoloji, matematik ve sosyal bilimler başta olmak üzere pek çok farklı branşta hazırlanan projeler, ziyaretçilerden tam not alıyor.

Geleceğin becerileri gelişiyor

Bilim fuarları sayesinde öğrenciler; bilimsel düşünme, araştırma yapma, karmaşık problemleri çözme ve üretkenlik gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirme imkanı yakalıyor. Kendi projelerini sunan gençlerin özgüvenleri artarken, fuarlar okullar arasında birer bilim şölenine dönüşüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var

Avrupa ülkesinde çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Hıçkıra hıçkıra ağladı, devreye Hamza Yerlikaya girdi
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık