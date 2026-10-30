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İzmir Buca'da Dirayet Süren İlkokulu Cumhuriyet'in 103. yılını 400 öğrenciyle kutladı

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İzmir Buca'da Dirayet Süren İlkokulu Cumhuriyet'in 103. yılını 400 öğrenciyle kutladı
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İzmir'in Buca ilçesindeki Dirayet Süren İlkokulu, Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü 400 öğrencinin katılımıyla hazırlanan özel gösteriyle kutladı. Öğrenciler halk oyunları gösterisinin ardından dronla havadan okunabilen 'ilelebet cumhuriyet' yazısını oluşturdu.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Dirayet Süren İlkokulu, Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü 400 öğrencinin katılımıyla hazırlanan özel bir gösteriyle kutladı.

Öğrenciler, haftalar boyunca hazırlık yaptıkları etkinlikte sergiledikleri halk oyunları gösterisiyle Cumhuriyet Bayramının gururunu ve mutluluğunu yaşadı.

Günün anlam ve önemine ilişkin renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, halk oyunları gösterisinin ardından dron ile havadan bakıldığında okunabilen ilelebet cumhuriyet yazısını oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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