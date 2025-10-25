IV. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı 'Felsefe ve Aile' Temasıyla Gerçekleşti

YENİ Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından IV. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı, 'Felsefe ve Aile' temasıyla Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleşti.

YENİ Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından düzenlenen IV. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı, 'Felsefe ve Aile' temasıyla Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleşti. Programa, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ahmet Cevat Acar, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, akademisyenler ve alanında uzman isimler katıldı.

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, "Çocuklar için felsefeyi 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar ders olarak okutuyoruz. Sadece ders olarak okutmuyoruz. Program yayın geliştirme birimimiz bu sınıf düzeyindeki her kademenin kitaplarını, eğitim materyalini ve müfredatını oluşturmuş durumda. Çocuklar için felsefe kitaplarımızı, dersimizi kendi öğretmenlerimizle öğrencilerimize bu yaklaşımı aktararak geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Dersin en önemli kısmı öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz için, çocuklar için öğretmenlerle felsefe atölyeleri düzenliyoruz. Bu farklı branştan öğretmenlerimize de açık. Dolayısıyla her branş öğretmeni bu eğitim yaklaşımını, yöntemini kendi dersine de entegre etmesi ve bu soru temelli eğitim yaklaşımını benimsemesini ve bundan faydalanmasını bekliyoruz. Bunu yaparken dijital dünyanın etrafımızı kuşattığını hepimiz biliyoruz. Bunun için şimdi yeni bir proje başlattık ve 'Çocuklar için felsefe' kitaplarımızı tamamen dijitale dönüştürme projesiyle bir çalışma başlattık" dedi.

'BU ÇALIŞMANIN SON DERECE KIYMETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ahmet Cevat Acar, "Bu çalışmanın son derece kıymetli olduğunu, ancak burada da dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu, bu işin ehli hocalarımız daha iyi bilecektir. Çocuklara kaldıramayacakları yükler vererek beklediğimizin tersine bir 'aşırı doz' etkisi yaratıldığını söylüyorlar. Ancak bunun, zaten işin ehli kişiler tarafından dikkatle gözetilen bir husus olduğunu düşünüyorum. Burada bir şey daha ifade etmekte fayda var. Burada felsefe dediğimiz zaman işte Aristo, Eflatun ve Sokrates'i hatırlıyoruz. Bir Müslüman Türk olarak ben kendi medeniyet, bilim, felsefe ve de düşünce tarihimizden önder, sembol olarak kullanabileceğimiz, yararlanabileceğimiz kendi değerlerimiz de var. Özellikle 'Batı' diye tarif ettiğimiz medeniyet bakımından belli gerçekliklere dayanılarak, var olan az önce saydığımız ünlü düşünürler gibi. Düşünce insanlarının varlığına rağmen önemli ölçüde de biraz kurmaca bir yönü de olan bir uygarlık olduğu görüşü de son zamanlarda biraz sanki fazlaca seslendiriliyor gibi. O bakımdan kökümüzü nereye dayandırdığımız ya da insan olmak hasebiyle hepimiz ortak bazı özelliklere sahibiz. Korkudur, sevinçtir, mutluluktur, başarıdır, başarısızdır, hüzündür, düşünmektir, acıkmaktır. Bunlar hepsi evrensel yani tüm insanların sahip olduğu özellikler, ihtiyaçlar veya da nitelikler bunlar. Ama bir de kültüre özgü şeyler var. Nitelikler, değerler var. Dolayısıyla şu anda tırnak içerisinde 'Batı uygarlığı' denilen ve dünyayı şu anda nereye getirdiğini hep beraberce gördüğümüz -burada kastım öncelikle Gazze, Filistin uzunca süre daha geniş bir nüfusu ve etikliği ilgilendirmekle birlikte biraz sansürlü bir şekilde dünyaya yansıyan Doğu Türkistan, Myanmar ve başka yerlerdeki zulümleri ve benzerini de gördüğümüzde- Batı uygarlığının insanlığı nereye getirdiği hepimizin malumu. Özellikle İslam medeniyetinin ve bizim değerlerimizin hem Müslümanlar hem de tüm insanlık için çok kıymetli olduğunu ve bu değerlerin yeni kuşaklara da aktarılmasının sandığımızdan büyük önem taşıdığını ifade etmek gerekiyor. Şu anda ülkemizin Türk ve İslam dünyasında öncülük ya da rehberlik yapma konusunda, benim kanaatime göre; alternatifi olmayan bir ülke olmak gibi bir konumu var. Bu bize hem büyük bir imkan sağlıyor hem de büyük bir sorumluluk yüklüyor. Kendi değerimizin farkına elbette ki temelsiz bir ekabirdik ya da büyüklük duygusuna ve buna bağlı tutumlara kapılmadan bir şeyler yapabileceğimizi de görmemiz gerektiğini ben düşünüyorum" şeklinde konuştu.