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İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı

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İsveç hükümeti, okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanmasına karar verdi. Eğitim Bakanı Lotta Edholm, akıllı cep telefonlarının öğrencilerin dikkatini dağıtarak sınav sonuçlarını olumsuz etkilediği için bu kararı aldıklarını ifade etti.

İsveç hükümeti, okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanmasına karar verdi.

İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA AKILLI CEP TELEFONLARI YASAKLANDI

Eğitim Bakanı Lotta Edholm, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklandığını açıkladı.

SINAV SONUÇLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yaptıkları bilimsel araştırmalara göre, öğrencilerin derslerde cep telefonu olmadan kendilerini daha iyi hissedeceğini söyleyen Edholm, akıllı cep telefonları öğrencilerin dikkatini dağıtarak sınav sonuçlarını olumsuz etkilediği için bu kararı aldıklarını ifade etti.

CEP TELEFONLARI TOPLANIP KİLİT ALTINDA TUTULACAK

Sınıfa girmeden önce öğrencilerin cep telefonlarının toplanıp bir kasaya kilitlenerek saklanacağına işaret eden Edholm, öğretmenlerin ise cep telefonlarını kendilerinin uygun bulduğu bir yere bırakarak ders boyunca kullanmayacağını belirtti. Edholm, okullarda akıllı cep telefonu yasağı uygulamasının 1 Temmuz 2026'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
Haberler.com / Umut Halavart - Eğitim
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCahit Ger:

Bizdede olsun ama neredeeeeee

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