İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, İBB'ye bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmenlerin çocuklara bağırdığı, üzerine yürüdüğü, çocukların başı boş bırakıldığı, çocukların üzerlerinin koridorda gözler önünde değiştirildiği görülüyor.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde çocukların koridorlarda üst değiştirmek zorunda bırakıldığı görüntüler ortaya çıktı.
  • Görüntülerde öğretmenlerin çocuklara bağırarak komut verdiği ve sert bir dille azarladığı kaydedildi.
  • Kreşte etkinlik saatlerinde çocukların gözetimsiz dolaştığı ve öğretmenlerin telefonlarıyla ilgilendiği görüntüler yer alıyor.

Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' isimli kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddiaları büyük yankı uyarırken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI KORİDORDA SOYDULAR

Görüntülerde 0-6 yaş grubundaki çocukların sınıf kapılarının önünde, ortak alanlarda üst değiştirmek zorunda bırakıldığı görülüyor. Kayıtlarda bir kız çocuğunun öğretmeninin yönlendirmesiyle kapı önünde kıyafet değiştirdiği, bu sırada çevrede bulunan diğer çocukların bakışlarından rahatsız olduğu ve utandığı anlar dikkat çekiyor.

İstismar iddialarının yer aldığı İBB kreşinden yeni görüntüler ortaya çıktı

BAĞIRDILAR, YETMEDİ ÇOCUKLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Görüntülerde, bir öğretmenin çocuklara bağırarak komut verdiği, bazı çocukları sert bir dille azarladığı kameraya yansıyor. Görüntülerde öğretmenin, montunu giymeye çalışan bir çocuğa yüksek sesle hitap ettiği ve çocukları hazırlık sürecinde yetersiz olmakla eleştirdiği anlar da dikkat çekiyor. Başka bir kayıtta ise bir öğretmenin bir çocuğa doğru sert bir şekilde yönelerek ayakkabısını yerine koymasını istediği duyuluyor.

İstismar iddialarının yer aldığı İBB kreşinden yeni görüntüler ortaya çıktı

ÇOCUKLARI BIRAKIP TELEFONLARA SARILDILAR

Ayrıca görüntülerde etkinlik saatlerinde bazı çocukların koridorlarda gözetimsiz dolaştığı, öğretmenlerin ise sık sık telefonlarıyla ilgilendiği anlar da yer alıyor.

İstismar iddialarının yer aldığı İBB kreşinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Eğitim
