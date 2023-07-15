İSTE Mezuniyet Töreninde Kahramanmaraş Depreminde Hayatını Kaybedenler Anıldı

HATAY İskenderun Teknik Üniversitesi mezuniyet töreninde Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden 45 öğrenci ve akademisyen anıldı. Tören öncesi dua edildi ve fotoğraflarının önüne karanfil bırakıldı. Mezuniyet töreninde depremde hayatını kaybeden makina mühendisliği öğrencisi Mehmet Soydaş'ın diploması ablasına verildi.

HATAY İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) mezuniyet töreninde Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaydeden 45 öğrenci ve akademisyen anıldı. Depremde ölen makina mühendisliği bölümü öğrencisi Mehmet Soydaş'ın diploması, kep ve cübbesini giyen ablası Feray Soydaş'a verildi. <İSTE Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Binbaşı Onur Emir, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.