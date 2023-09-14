İstanbul Rumeli Üniversitesi Ek Yerleştirme İle Burs İmkanı Sunuyor

2023-YKS ek tercih dönemi devam ediyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi, ek yerleştirme ile gelecek olan öğrencilere yöre, tercih ve Rumeli burs imkanı sunuyor.

2023-YKS ek tercih dönemi devam ediyor. Tercihler 17 Eylül'de sona erecek. İstanbul Rumeli Üniversitesi de ek yerleştirme ile gelecek olan öğrencilerin "Yöre, Tercih ve Rumeli" burs imkanından faydalanabileceğini duyurdu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun öğrencilere sundukları burs imkanları ile ilgili şu bilgileri verdi.

"Üniversitemizin Yöre Bursu, Tercih Bursu ve Rumeli Bursu olmak üzere üç çeşit burs seçeneği yer alıyor. İlk 3 tercihte yüzde 45 Yöre Bursumuz, İstanbul İli Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri İlçeleri Tekirdağ İli ve tüm ilçeleri, Kırklareli İli ve tüm ilçeleri, Edirne İli ve tüm ilçelerini kapsıyor. Lisans ve ön lisans programları için (İlk ve Acil Yardım Programı haricinde), ilk üç tercihte yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 45 oranında yöre bursu vererek öğrencilerimize akademik eğitim imkanı sunuyoruz."

Kuzgun sözlerine şöyle devam etti: '

'Bir diğer bursumuz olan, ilk 5 tercihte yüzde 30 tercih bursumuz ile ilk 5 tercihte üniversitemizi tercih eden ve ÖSYM başarı bursu ile yerleşen tüm öğrencilere tüm bölüm ve programlarda + yüzde 30 oranında Tercih Bursu olanağı sağlıyoruz. Yöre Bursu kapsamı dışında kalan bölgelerde ise üniversitemizin tüm lisans bölümleri (Psikoloji Bölümü Hariç) ile ön lisans programlarında (İlk ve Acil Yardım Programı Hariç) tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere 2023 – 2024 eğitim öğretim ücreti mali kayıtlarında lisans bölümlerinde, yüzde 30+ yüzde 30, ön lisans bölümlerinde ise yüzde 30 + yüzde 15 oranında ilk 3 tercihte Rumeli Bursu uygulanacaktır."