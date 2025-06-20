İstanbul'da Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yaz Tatili Başladı

İstanbul'da Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yaz Tatili Başladı
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İstanbul'da yaklaşık 20 milyon öğrenci, ilk ve ortaöğretim karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Avcılar ve Silivri'deki okullarda düzenlenen törenlerde öğrenciler heyecanla karnelerini aldı.

İstanbul'da ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karnelerini aldı. Avcılar ve Silivri'deki okullarda da öğrenciler de törenin ardından karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Avcılar'da ilk ve orta dereceli okullardaki 64 bin öğrenci de bugün karne aldı. Ambarlı İlkokulu'nda yapılan karne törenine Kaymakam Orhan Burhan, Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Şahin katıldı. Çeşitli halk oyunları ve gösterilerin ardından karneleri protokol üyeleri dağıttı.

SİLİVRİ'DE KARNE HEYECANI

Silivri'deki Hasan Özvarnalı İlk Öğretim ve Çağrıbey Ortaokulu'nda 2 bin öğrenci, öğretmenler ve veliler karne heyecanını yaşadı. Karnelerini alan öğrenciler için yaz tatili başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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