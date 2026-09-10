İstanbul, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına 83 yeni okulla başlıyor

İstanbul Valiliği olarak İstanbul’da eğitimde altyapısını güçlendirerek “Tüm Okullarımızda Tekli Eğitim” hedefi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

İKİLİ EĞİTİM ORANI YÜZDE 18’E DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan eğitim yatırımları ve yeni okullarımızın faaliyete geçmesiyle İstanbul’umuzda ikili eğitim oranı da gerilemeye devam ediyor. İstanbul’da 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranı, yapılan yeni okul ve derslik yatırımlarıyla yüzde 18’e geriledi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılında yapımı tamamlanan 83 yeni okul ve 2.210 derslik, modern donatıları ve nitelikli eğitim alanlarıyla öğrencilerimizin hizmetine sunuldu.

83 YENİ OKUL, 2.210 YENİ DERSLİK

Yeni eğitim yatırımları kapsamında, 2026 – 2027 eğitim öğretim yılında İstanbul Valiliği tarafından hizmete alınacak olan okullar ve derslik sayıları dağılımı ise şu şekilde;

- 74 derslikli 8 anaokulu, 670 derslikli 23 ilkokul, 814 derslikli 29 ortaokul, 532 derslikli 16 lise, 8 derslikli 1 Halk Eğitim Merkezi, 112 derslikli 6 özel eğitim okulu,

130 OKUL İNŞAATI DEVAM EDİYOR

İstanbul’un eğitim altyapısını daha da güçlendirmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında 130 okul inşaatı devam ederken 8 okulumuzda da güçlendirme çalışması yürütülüyor. Şehir genelinde planlama aşamasında bulunan okul sayısı ise 160.

İSTANBUL’DA HEDEF: TÜM OKULLARIMIZDA TEKLİ EĞİTİM

İstanbul Valiliği olarak yürüttüğümüz çalışmalarla “Tüm Okullarımızda Tekli Eğitim” hedefimize emin adımlarla yürümeye devam etmekteyiz. Devletimizin imkanları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yürüyen çalışmaların ortak gayesi ise çocuklarımıza daha güvenli ve çağdaş eğitim yuvalarında eğitim imkanı sunmak.

Kaynak: Haberler.com