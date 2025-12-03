İş dünyasından dikkat çeken öneri: Meslek liseliler askerlikten muaf olsun

Millî Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimi yeniden yapılandırmak amacıyla düzenlediği üç günlük zirvede, iş dünyası temsilcileri meslek liselilerin istihdama teşvik edilmesi için askerlik muafiyeti dahil çok sayıda öneri sundu.

MESLEKİ EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM ARAYIŞI

MEB tarafından İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun mesleki eğitim zirvesi bugün tamamlanıyor. Bakanlık, iş dünyasına "Mesleki eğitimde ne yapılmalı?" sorusunu yönelterek mevcut iş gücü ihtiyacına uygun yeni bir yol haritası oluşturmayı hedefledi. Üç gün süren buluşmadan elde edilen sonuç raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

"ESKİ HARİTAYLA YENİ DÜNYA OKUNAMAZ"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'de mesleki eğitimin sanayinin ihtiyaçlarıyla uyumlu ilerlemediğini belirterek yetenek–ihtiyaç uyumsuzluğunun en temel sorun olduğunu söyledi. Ardıç, yeni bir programın açılmasının yıllar sürmesinin sektörün hızlı dönüşümünü yakalayamadığını vurgulayarak:

"Biz eski haritaya bakarak yol almaya çalışıyoruz ama teknoloji kıtaları yeniden çiziyor." ifadelerini kullandı.

"FABRİKALAR OKULA DÖNÜŞMELİ"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçıların da sorumluluk alması gerektiğini belirterek fabrikaların birer eğitim merkezine dönüşmesi gerektiğini söyledi. Gültepe, gençlerin staj yaptıkları işletmede geleceğini görebilmesi gerektiğini vurguladı ve MEB ile tüm iş birliklerine açık olduklarını ifade etti.

MESLEK LİSELİYE ASKERLİK MUAFİYETİ ÖNERİSİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise meslek lisesi mezunlarına askerlik muafiyeti teklifleri oldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, gençlerin üniversite sonrası istihdam oranının düşük olmasına dikkat çekerek mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Özdemir, meslek lisesi mezunlarının istihdama katılımını artırmak için güçlü teşviklerin gündeme alınması gerektiğini belirtti. Özdemir, "Meslek mezunu ve istihdama girmiş gençlere evlilikte hibe desteği, gelir vergisi istisnası ve askerlik görevi muafiyeti gibi seçenekleri cesaretle konuşmanın zamanı geldi." dedi.

"ASKERLİK VE SİGORTALILIKTA AVANTAJLAR SAĞLANMALI"

ATO Başkanı Gürsel Baran ise mesleki eğitimin ekonomik bağımsızlık açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti. Baran, meslek liselerinin sektörle daha güçlü entegre edilmesi gerektiğini söylerken uygulamalı eğitimin artırılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Baran ayrıca, "Gerekiyorsa askerlik ve sigortalılık gibi konularda ekstra avantajlar sunularak mesleki eğitim gençler için gerçek bir tercih hâline getirilmelidir." açıklamasını yaptı.