İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Sınav sonuçları MEB'in internet sitesinde açıklandı.

İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 26 Nisan tarihinde 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik uygulandı. Toplam 971 bin 786 öğrencinin başvuru yaptığı sınav, 789 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 605 okul ve 53 bin 458 salonda yapıldı. Bakanlığın internet adresinden ilan edilen sınav sonuçlarına göre, sınava katılan öğrencilerden 70 bininin, yapılan değerlendirme sonucu başarılı sayılarak burs almaya hak kazandığı açıklandı. Sınava ilişkin itirazların, en geç 5 beş takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabileceği ifade edildi. Sınav sonuçlarına ise https://mebsonuc.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
