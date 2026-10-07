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İnönü Üniversitesinde MEDEK saha değerlendirmesinde öğrenci hizmetleri ele alındı

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İnönü Üniversitesinde MEDEK saha değerlendirmesinde öğrenci hizmetleri ele alındı
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İnönü Üniversitesinde MEDEK saha değerlendirmesi kapsamında öğrenci odaklı hizmetler için bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilgili daire başkanları ve meslek yüksekokulu müdürleri, öğrencilere sunulan hizmetlere ilişkin sunum yaparak MEDEK ekibine bilgi verdi.

İnönü Üniversitesinde yürütülen MEDEK Saha Değerlendirme süreci kapsamında, öğrenci odaklı hizmetlerin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Ali Özer ve MEDEK tarafından saha değerlendirmesi gerçekleştirmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz, Prof. Dr. Hicran Yıldız, Doç. Dr. İbrahim Taha Dursun ve Doç. Dr. Barış Boru katıldı.

Değerlendirme kapsamında, öğrencilerin üniversite yaşamını doğrudan ilgilendiren hizmetler ve birimler tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tacettin Koyunoğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Cengiz Karaduman, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Neziha Üstüner ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç birimleri tarafından yürütülen öğrenci odaklı hizmetlere ilişkin sunumlarını gerçekleştirdi.

Akademik birimler kapsamında ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aydın Aktaş, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Alper Tunga Özgüler ve Malatya Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Özcan yürütülen çalışmalar ve öğrencilere yönelik hizmetler hakkında MEDEK değerlendirme ekibine bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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