İngilizce Öğretmenlerine TEFL Eğitimi Şart

İngilizce eğitmeni Dalgül, " Türkiye'de İngilizce öğretiliyor ama öğretmenlerin çoğu ezbere öğretiyor... KPSS yetmez, Türkiye'de tüm öğretmenlerin TEFL eğitimi alması önemli. Bu eğitim, dünyaca kabul görmüş dil eğitimi üzerine beceriler kazanmalarını sağlayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Yabancı dili bir türlü niye öğretemiyoruz" sorusuna, "Bu konu bizim yaramız. Ben iddialıyım, bu konu çözülecek" yanıtını vermişti. Meta İngilizce'nin kurucusu Metanet Dalgül, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Tekin'in sözlerini değerlendirdi ve İngilizce eğitimi konusunda atılması gereken adımlar hakkında önerilerde bulundu. Dalgül, özetle şunları kaydetti:

"ÖĞRETMENLER DE YETERİ DÜZEYDE BİLMİYOR"

"Türkiye'de İngilizce öğretiliyor ama öğretmenlerin çoğu ezbere öğretiyor. Evet, çocuk duyduğunu kopyalıyor ama İngilizce öğreten öğretmenlerin kendisi de yeterli değil. Sadece müfredatı uygulayan ya da İngilizceyi okuyamayan, konuşamayan, kendisi İngilizce bir şeyler dinlediğinde anlamayan bir kişi İngilizce eğitmeni olamaz, olmamalı da."

"ÖNCE TÜRKÇE ÖĞRENMELERİ GEREKİYOR"

"Türkçe bilmeyen, kendisini İngilizcede ifade edemez, doğru. Sadece kitaptakini ezberleten değil, kritik düşünme becerilerine önem veren ve öğreten, aktiviteler öneren öğretmenlerin olduğu bir sistemde konu hallolur. Bu yara ancak bu şekilde iyileşir. Sosyal medyada gördüğüm öğretmenler var. Devlet okulunda İngilizce eğitim veriyorlar ama dille ilgili fikirleri hep kalıplaşmış ezberlenmiş düşünceler. Sadece gramer odaklı öğretmeye çalışıyorlar. Çocukların sorgulama becerileri yok. Öğretmenler, öğrencilerin kendilerini nasıl geliştirmeleri gerektiğini öğretmiyor. KPSS yetmez, Türkiye'de tüm öğretmenlerin TEFL eğitimi alması önemli. Bu eğitim, dünyaca kabul görmüş dil eğitimi üzerine beceriler kazanmalarını sağlayacak."

"ÇOCUKLAR OKULLARDAKİ DERSLERE MUHTAÇ"

"Bunu yapmayan çocuklar da sadece okuldaki gördüğü derslere muhtaç. Öğretmen de başka şeyler önermiyor. Çünkü o zaman oturup içerik araştırması yapması gerekecek. Bu defa da bu içerikler, çocukların yaşına uygun olmayan içerikler oluyor. Yani tam bir çıkmaz. Okullarda gösterilen İngilizce her zaman sorun olmaya devam edecek."

ADVERTORİAL YAYIN