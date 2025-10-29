Haberler

İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı
Güncelleme:
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde 29 Ekim 1923 tarihli Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı. Ortaylı, belgedeki en dikkat çekici ifadeyi "Türkiye Devleti'nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir" sözleriyle vurguladı

  • Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim 1923 tarihli Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan belgesini sosyal medyada paylaştı.
  • Belgede 'Türkiye Devleti'nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir' ifadesi yer alıyor.
  • Belge, 'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir' ve 'İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir' cümlelerini içeriyor.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilân belgesini paylaştı. Osmanlıca belgenin çevirisini de paylaşan Ortaylı paylaşımında, "Türkiye Devleti'nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir" ifadelerini kullandı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabında 29 Ekim 1923 tarihli Türkiye Cumhuriyeti'nin ilân edildiğini yazan belgeyi paylaştı.

"TÜRKİYE DEVLETİ'NİN ŞEKL-İ HÜKÜMETİ CUMHURİYETTİR"

Ortaylı'nın paylaşımı şöyle: "Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923. 'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti'nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.'"

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

biri ak partiden önce topluiğne bile yoktu demiş 62 yaşındayım dün gibi hatırlıyorum küçük çocukken evden bana bakkaldan ufak beyaz karton kutuda atlı zincir marka toplu iğne aldırmışlardı ya ben ya o yalancı

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Sade, sen yerden goge haklisin

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıSelimk:

toplu iğne bir tabir. batının açık pazarı, daimi müşterisiyiz.

yanıt1
yanıt3
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Ak Parti’den önce yolsuzluk yoktu hukuksuzluk yoktu adaletsizlik yoktu çalıp çırpma yoktu ahlaksızlık yoktu ayakkabı kutularından paralar çıkmadı başbakan‘ın oğlu başbakanla paraları sıfırladım diye telefon görüşmesi yapmamıştı

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen Kelebek:

Ülkede 517 tünelin 450 tanesini AK parti yapmış siz AK Parti'nin tırnağı olamazsınız burada yorum yapanlara söylüyorum. Hızlı tren mi vardı ülkede hastane mi vardı. Şimdi AK Parti'nin bozulmuş olduğunu söylüyorsunuz ilk önce yiğidin hakkını ver ondan sonra öldür ondan sonra da ben daha iyi hızlı tren yapacağım ben daha fazla güzel şeyler yapacağım de adamın hakkını yeme

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Cumhuriyet kurulmamış sadece bir ibare değiştirilmiş bundansonra şerri hüküm değil cumhuriyet sistemi şeklinde ve diretmelerin diktatörlüğün önü açılmış oldu halbuki ne vaad edilen seçim yapıldı nede millet huzura kavuştu daha sonraki hazırlanıp yasalaştırılan inklaplar tabi hazırlayanlarda belliki bu milleti öyle bir karanlığa ve dipsiz kuyuya soktuki hala okaranlığı aydınlık zannedip kendimi avutuyoruz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
