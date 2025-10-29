İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde 29 Ekim 1923 tarihli Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı. Ortaylı, belgedeki en dikkat çekici ifadeyi "Türkiye Devleti'nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir" sözleriyle vurguladı
"TÜRKİYE DEVLETİ'NİN ŞEKL-İ HÜKÜMETİ CUMHURİYETTİR"
Ortaylı'nın paylaşımı şöyle: "Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923. 'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti'nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.'"