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Erzurum'da Uyum Haftası Coşkusu: Minik Öğrencilere Sıcak Karşılama

Erzurum'da Uyum Haftası Coşkusu: Minik Öğrencilere Sıcak Karşılama
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yeni eğitim-öğretim yılı ve Uyum Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, okulla ilk kez tanışacak öğrencilerin heyecanını paylaştı. Ekici, çocukların okula güven ve mutlulukla alışmalarının önemine vurgu yaparak, öğrencilere sevgi, neşe ve başarılarla dolu bir yıl diledi ve öğretmenlerle velilere teşekkür etti.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yeni eğitim-öğretim yılı ve uyum haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, okulla ilk kez tanışacak minik öğrencilerin heyecanını paylaştı. Ekici, tüm eğitim camiasına başarılar dileyerek, "Okullarımızda buluşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayalım" dedi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ve özellikle okula ilk kez adım atacak öğrenciler için düzenlenen "Uyum Haftası" kapsamında anlamlı bir mesaj yayımladı. Öğrencilere, velilere ve öğretmenlere seslenen Ekici, yeni döneme büyük bir umut ve heyecanla başladıklarını belirtti.

"Okul Sıraları Sıcacık Başlangıçların İlk Adımı Olacak"

Özellikle okula yeni başlayacak olan minik öğrencilerin hayatlarında yeni bir sayfa açıldığına dikkat çeken İl Müdürü Süleyman Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir eğitim öğretim yılına, yeni umutlar ve güzel heyecanlarla başlıyoruz. Özellikle okulla ilk kez tanışacak minik yavrularımız için bu hafta; yeni arkadaşlıkların, güzel hatıların ve sıcacık başlangıçların ilk adımı olacak."

"En Büyük Dileğimiz Güven ve Mutluluk"

Çocukların eğitim yuvalarında kendilerini huzurlu hissetmelerinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Ekici, "Çocuklarımızın okula güven ve mutlulukla alışmaları, kendilerini ait hissetmeleri en büyük dileğimiz. Bu süreçte onların yanında olan kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor; tüm öğrencilerimize sevgi, neşe ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum. Uyum Haftamız hayırlı olsun. Okullarımızda buluşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayalım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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