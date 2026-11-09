İkinci dönem atanan MSKÜ Rektörü Kaçar, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci dönem ataması yapılan mevcut Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı yeniden rektörlük görevine atanması dolayısıyla tebrik ederek yeni görev döneminde başarılar diledi.

MSKÜ'nün Muğla'nın bilim, kültür ve eğitim vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Akbıyık, üniversitenin bu katkılarının yeni dönemde de artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

Vali Akbıyık, yeniden atamanın üniversite camiası ve Muğla için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı