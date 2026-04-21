Iğdır'ın Cennetabat köyünde gezici kütüphane öğrencilerle buluştu

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde eğitim faaliyetlerine destek amacıyla hayata geçirilen gezici kütüphane uygulaması, Cennetabat Köyü'nde öğrencilerle buluştu. Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Cennetabat Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu ve Cennetabat Ortaokulu'nu ziyaret ederek gezici kütüphaneyi yerinde inceledi. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Erdoğan, kitapları inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sınıfları da ziyaret eden Erdoğan, devam eden eğitim-öğretim süreci hakkında öğretmenlerle görüşerek değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerini ileten Kaymakam Erdoğan'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cabbar Turan ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Harun Türkmen eşlik etti. - IĞDIR

