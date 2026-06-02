Haberler

İnönü Üniversitesi'nde gençlerle buluşan Akar'dan teknoloji hamlesi vurgusu

İnönü Üniversitesi'nde gençlerle buluşan Akar'dan teknoloji hamlesi vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnönü Üniversitesi Bilim Buluşmaları'nda eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Teknoloji Atölyesi'nde öğrencilerle buluştu. Akar, teknoloji üretiminde araştırma kültürünün önemini vurgulayarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

İnönü Üniversitesi Bilim Buluşmaları kapsamında milli savunma eski bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Dr. Hulusi Akar, Milli Teknoloji Atölyesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Programda ilk olarak Milli Teknoloji Atölyesi takımları projelerine yönelik sunumlarını gerçekleştirdi. Daha sonra konuşan Dr. Hulusi Akar, öğrencilere önemli mesajlar verdi. Türk milletinin köklü bir geçmişe sahip olduğu vurgulayan Akar, teknoloji üretmede araştırma kültürünün gerekliliğine dikkat çekti.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Akar, "İstikbale bakıp tahayyülden ve tasavvurdan vazgeçmeyin. Matematiğe, fiziğe, kimyaya, biyolojiye, astronomiye dayalı tahayyül. Burada yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi de en basiti, en kolayı sizi bir motive etmesi bakımından Türk büyüklerinin, İslam büyüklerinin özgeçmişlerini okumaktır. Bu işler damlaya damlaya göl olur. Yaptığınız işleri küçümsemeyin. Biz son derece seçkin ve saygın bir medeniyetin evlatlarıyız. Dolayısıyla biz de yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Akar, "Önümüzdeki günlerde çok daha başarılı, çok daha büyük projelerde sizleri izlemekten büyük bir mutluluk duyacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

3 top dondurmaya verdiği paraya isyan etti
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! 'Virüs' diyerek hedef aldı

Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na zehir zemberek tepki
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor

MHP lideri Bahçeli, CHP'de yaşananlara kayıtsız kalamadı