Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Güncelleme:
Danıştay, YÖK'ün hukuk fakülteleri için YKS başarı sıralaması barajını 100 bine çekme kararını durdurdu. 2025 YKS'de 125 bin barajı geçerli olacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, karar sonrası "Güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 30 Ocak 2025'te aldığı kararla hukuk fakültelerine yerleşebilmek için gerekli olan başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine düşürmüştü. Bu karar, 6 Şubat 2025'te yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu'nda da yer almıştı. Ancak Danıştay bu kararın yürütmesini, YÖK'ün hukuk fakültelerinde barajı 100 bine düşürme kararını sınav sonuçları açıklandıktan sonra aldığı gerekçesiyle durdurdu. Böylece hukuk fakültelerine giriş için belirlenen baraj sıralaması yeniden 100 binden 125 bine çıkmış oldu.

SİSTEMDE GÜNCELLEME YAPIYOR

Tercih sürecinin 13 Ağustos'a kadar devam etmesi nedeniyle adaylar, hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecek. Tercihini yapmış olanlarınsa listelerini yeniden düzenleme şansı var. YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tercihlerin 125 bin barajına göre yapılabilmesi adına sistemde güncelleme çalışmalarına başlandı.

YÖK BAŞKANI'NDA AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Erol Özvar karar sonrası yaptığı açıklamada, "Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının "2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere" ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

"GÜNCEL TERCİH SİSTEMİ GÜN İÇİNDE AÇILACAK"

Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır. Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Abdullah Karlıdağ
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Çok kötü karar! Nitelikli hukukçular yetişmesinin önünde engel teşkil edebilecek bir karar ; yazık!

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Hukuk fakülteleri için hatta ilk 50 bin şartı konulsa yeridir ama usul yanlış , sınav açıklanmadan yapılması gerekirdi.

yanıt16
yanıt2
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Zaten hukukcular nitelikli degil di... Bise olmaz...

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Danıştay haklı sonuç açıklandıktan sonra sistem değişmez. Bu durumu Devlet görevlilerinin öngörmesi gerekirdi. Bizde maalesef herşey sonuca ve gündeme göre değişiyor.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral:

Durdurulur tabi sahte diplomalı kişiler nasıl yerleşecek oraya?

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman kara:

Şimdimi söylenir???

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
