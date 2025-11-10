Haberler

HKÜ ve Kariyer Küre'den Eğitimde İş Birliği Protokolü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Kariyer Küre Eğitim Hizmetleri arasında imzalanan protokol, eğitimde nitelik artışı ve öğrencilere mesleki hazırlık konularında ortak projeler geliştirecek.

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Kariyer Küre Eğitim Hizmetleri arasında, eğitim ve öğretimde nitelik artışına katkı sağlamak, araştırma ve topluma hizmet alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' imzalandı.

İmza törenine, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Kariyer Küre Yönetim Kurulu Başkanı Esra Değerli, Kariyer Küre Genel Müdürü Dr. Sema Mercanoğlu Erin ve HKÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr. Gör. Suat Pınar katıldı. İş birliği kapsamında, ortaokul ve lise öğrencileri ile üniversiteye hazırlanan mezunlara yönelik olarak, üniversite deneyimini erken yaşta yaşamalarını sağlayacak atölye çalışmaları ve özgüven, liderlik, iletişim ile problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik programlar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, eğitimde farkındalık yaratmayı, dijital araçların etkin kullanımını teşvik etmeyi ve bilinçli meslek seçimini destekleyen projeler yürütülecek.

İmza töreninde konuşan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Eğitimde kişiselleştirilmiş ve yenilikçi yaklaşımlar ve iş birlikleriyle öğrencilerimizin hem akademik hem kişisel gelişimlerine katkı sunmayı önemsiyoruz. Kariyer Küre ile yaptığımız bu iş birliği, gençlerin geleceğe mesleki açıdan daha donanımlı hazırlanması konusunda önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

DEĞERLİ: ÖĞRENCİLERİ GELECEĞE GÜVENLE HAZIRLANMASI İÇİN EĞİTİM KÖPRÜSÜ

Kariyer Küre Yönetim Kurulu Başkanı Esra Değerli ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Kariyer yolculuğuna erken adım atan gençlerin, doğru yönlendirmeyle potansiyellerini keşfetmeleri bizim için büyük önem taşıyor. HKÜ ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, öğrencilerin geleceğe güvenle hazırlanması için güçlü bir eğitim köprüsü oluşturacak" dedi.

