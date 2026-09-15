Hisarcık’ta ücretli öğretmenlerle yeni eğitim yılı toplantısı
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ücret karşılığı görevlendirilen öğretmenlerle toplantı gerçekleştirildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ücret karşılığı görevlendirilen öğretmenlerle toplantı gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin ve ilçede ücret karşılığı görev yapan öğretmenler katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek iş ve işlemler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar ve çalışma esasları ele alındı.
Yetkililer tarafından öğretmenlere yeni eğitim döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.