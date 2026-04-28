Hisarcık'ta özel öğrencilere yönelik açık hava sanat ve kitap platformu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde örnek bir eğitim etkinliği hayata geçirildi. Atatürk İlkokulu bünyesindeki özel eğitim sınıfı öğrencileri için düzenlenen açık hava sanat ve kitap platformu, hem öğrenciler hem de veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Okul bahçesindeki yeşil alanın değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, özel eğitim öğretmenleri Görsel Sanatlar dersi kapsamında öğrencileri sanat ve kitapla buluşturdu. Doğanın ve baharın ilham verici atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte bahçe; renkli balonlar ve afişlerle süslendi.

Öğrenciler, diledikleri kitapları okuyup çeşitli objeleri boyayarak hem eğlendi hem de öğrendi. Ortaya çıkan özgün çalışmalar yine okul bahçesinde sergilenerek küçük bir açık hava galerisi oluşturuldu.

Okul Müdürü Pelin Solak, etkinliğe katılan öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek bu tür faaliyetlerin öğrencilerin gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti. - KÜTAHYA

