Hisarcık'ta din görevlilerine 'Vaaz Becerilerini Geliştirme' konulu eğitim

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde görev yapan din görevlilerine yönelik "Vaaz Becerilerini Geliştirme" konulu hizmet içi eğitim kursu başladı.

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, din görevlilerinin minber ve kürsü hizmetlerinde daha etkili olmaları amaçlıyor. Programın ilk dersi İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından verildi.

Açılış konuşmasını yapan Müftü Hüseyin Demirci, vaaz ve irşat faaliyetlerinin din hizmetlerindeki önemine dikkat çekti. Demirci, "Toplumumuza rehberlik eden din görevlilerimizin mesajlarını en doğru ve etkili yöntemlerle aktarmaları büyük önem arz ediyor. Bu kursun mesleki gelişim açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitim süresince din görevlilerinin; hitabet teknikleri, vaaz metni hazırlama yöntemleri ve güncel konuların cemaate aktarımı gibi alanlarda bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. - KÜTAHYA

