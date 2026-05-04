Haberler

Hisarcık MYO'da "Gençlik İçin Rehberlik ve Farkındalık Buluşmaları" konulu eğitim düzenlendi

Hisarcık MYO'da 'Gençlik İçin Rehberlik ve Farkındalık Buluşmaları' konulu eğitim düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda (MYO), "Gençlik İçin Rehberlik ve Farkındalık Buluşmaları" kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda (MYO), "Gençlik İçin Rehberlik ve Farkındalık Buluşmaları" kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, DPÜ Mediko Sosyal ve Gençlik Danışma Merkezi tarafından organize edildi.

Programda Uzman Psikolog Eren Tuncay ile Hemşire Dr. Hatice Erkun Dolker tarafından "Duygu Yönetimi Teknikleri, Motivasyon ve İyileşme" ile "Sağlıklı Yaşam ve Hastalıklardan Korunma" başlıklı eğitimler verildi. Eğitimlerde, bireylerin duygularını sağlıklı şekilde yönetmeleri, motivasyonlarını artırmaları ve hastalıklardan korunma konusunda bilinç kazanmaları ele alındı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç ile akademik ve idari personel de katıldı. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler edinme fırsatı buldu.

Program sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar tarafından eğitimi veren Uzman Psikolog Eren Tuncay ve Hemşire Dr. Hatice Erkun Dolker'e teşekkür belgeleri takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

İşte mayıs ayı kira zam oranı

Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti

Emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş