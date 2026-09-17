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Hisarcık Müftülüğünde "Kitap Okuyorum" buluşması

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Hisarcık Müftülüğünde 'Kitap Okuyorum' buluşması
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan hocalar, "Kitap Okuyorum" projesi kapsamında bir araya geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan hocalar, "Kitap Okuyorum" projesi kapsamında bir araya geldi.

İlçe vaizinin de katıldığı programda, din hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin çeşitli konular üzerinde istişarelerde bulunuldu. Programın devamında proje kapsamında okunan kitaplar ele alınarak kitap tahlili gerçekleştirildi. Okunan eserler üzerine değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak samimi bir sohbet ortamı oluşturuldu.

Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, programın teşkilat mensuplarının kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunduğunu belirterek, "Okuyan, düşünen, istişare eden ve kendini geliştiren bir teşkilat anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Programa katılım sağlayan kıymetli hocalarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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