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MEB Yetkilileri Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarını İnceledi

MEB Yetkilileri Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarını İnceledi
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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kurtaran, beraberindeki heyetle Kütahya'da Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Halk Eğitimi Merkezi ile Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki kursları, atölyeleri ve müzeyi gezerek eğitim, üretim, sanat ve kültür çalışmaları hakkında bilgi aldı. Program, faaliyetlerin değerlendirilmesi ve gelecek dönem planlamaları üzerine yapılan görüşmelerle tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kurtaran, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran ile birlikte Kütahya'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kütahya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Kurtaran, programının devamında kentteki hayat boyu öğrenme kurumlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi ziyaretinde kurslar, eğitim faaliyetleri ve devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kurtaran, ardından Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki atölye ve müzeyi gezdi.

Enstitüde eğitim, üretim, sanat ve kültür alanında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Kurtaran, hazırlanan ürün ve eserler hakkında bilgi aldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı ziyaret programı, yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi ve gelecek dönemde hayata geçirilebilecek çalışmalar üzerine gerçekleştirilen görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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