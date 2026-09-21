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Hatay Valisi Masatlı üniversiteler için güvenlik ve barınma toplantısı yaptı

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Hatay Valisi Masatlı üniversiteler için güvenlik ve barınma toplantısı yaptı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, üniversite rektörleri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla güvenlik ve barınma toplantısı yapıldı. Toplantıda kampüs güvenliği, yurt kapasitesi, hijyen ve acil durum planlamaları ele alındı; kurumlar arası iş birliği vurgulandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, üniversite rektörleri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversitelerin güvenlik ve barınma hizmetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, üniversitelerde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla kampüs güvenliği ve fiziki altyapıya yönelik alınabilecek tedbirler ele alındı. Üniversite yerleşkelerinde öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren çalışmalar değerlendirilirken, mevcut uygulamalar ve ihtiyaçlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının bir diğer gündemini öğrencilerin barınma ihtiyaçları oluşturdu. Bu kapsamda yurtların mevcut kapasitesi, fiziki koşulları ve ihtiyaç duyulan iyileştirme çalışmaları değerlendirildi. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca uygun ve güvenli barınma imkanlarına erişebilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı bildirildi.

Öğrenci yaşam alanlarında hijyen ve sağlık standartlarının geliştirilmesine yönelik konuların da görüşüldüğü toplantıda, öğrencilerin yaşam kalitesinin artırılması için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca acil durum, afet ve kriz anlarında uygulanacak yönetim planlamaları kapsamında kurumların görev ve sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, üniversitelerde güvenlik ve barınma hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, öğrencilerin eğitim hayatlarını güvenli ve sağlıklı koşullarda sürdürebilmeleri amacıyla kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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