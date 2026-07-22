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Altınözü'nde çocuklardan kuran kursuna yoğun ilgi

Altınözü'nde çocuklardan kuran kursuna yoğun ilgi
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Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Altınözü ilçesindeki Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Altınözü ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İl Müftüsü Necati Şafak, Altınözü İlçe Müftüsü Yahya Okşar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Sınıfları tek tek gezen Şafak, öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere Kur'an-ı Kerim'e gönül vermenin önemini anlatan Şafak, azim, gayret ve istikrarla eğitimlerine devam etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve hayatın her alanında onun rehberliğini esas almanın önemine dikkat çeken Şafak, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine de teşekkür etti.

Ziyaret, öğrenci ve öğreticilere başarı dileklerinin iletilmesinin ardından sona erdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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