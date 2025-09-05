Mesut Yılmaz Ortaokulu Törenle Açıldı

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özbuğday Ortaokulu'nun yerine yaptırılan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın adını taşıyan ortaokul törenle açıldı.

Antakya ilçesindeki Özbuğday Ortaokulu, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Yıkılan okulun yerine, GSD Eğitim Vakfı Başkanı Turgut Yılmaz tarafından eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın anısına yeni okul inşa edildi. Yapımı tamamlanan 4 katlı ve 32 derslikli okulun açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, merhum başbakanın eşi Berna Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz katıldı.

Törende konuşan Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kentin yeniden ihyası, inşası ve imarı için dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu başlattıklarını söyledi. Masatlı, "Bu operasyonda kalıcı konutlarımızdan ticarethanelerimize, sağlıktan eğitim kurumlarımıza, sosyal hizmetlerden kültürel yapılarımızın restorasyonuna, ticaretten tarıma, insanlarımızın iyi olma haline varana kadar bütün alanlarda topyekun her yanı ve yönüyle ihya, imar ve inşa çalışmaları başladı. Atatürk'ün dediği gibi 'Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde bırakılamaz' diyerek, bunu şahsi meselemiz olarak gördük ve çalışmalarımızı seferberlik ruhuyla devam ettiriyoruz. Bu çalışmalarda yardımseverlerin de büyük katkısı var. Yılmaz ailesine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'KALPLERİ MESUT YILMAZ GİBİ VATAN İÇİN ÇARPACAK'

Turgut Yılmaz ise ağabeyinin adını yaşatacak okulun açılışında bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, "Depremin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu okulu inşa ederek ağabeyimin asil ismini Hataylılara emanet ediyoruz. Biliyorum ki Mesut Yılmaz Okulu öğrencileri, Hatay'da Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçileri olacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini onun açtığı aydınlık yolda yürüyerek yerine getirecek. İnanıyorum ki onlar fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller olarak yetişecek ve ülkemizin geleceği olacaklardır. Onların da kalbi Mesut Yılmaz gibi bu vatan için çarpacak, onlar da hayallerinin peşinde koşacak ve onların içinden ülkemize yararlı bireyler çıkacaktır" dedi.

Berna Yılmaz da bugün çok gururlu olduğunu vurgulayarak, "Okulumuzun hayata geçirilmesi, ailemizin değerlerini ve Mesut'un topluma hizmet idealini yaşatmanın en güzel örneklerinden biridir. Sevgili eşim hayatı boyunca ülkesine hizmet etmeyi bir onur, halkına faydalı olmayı bir görev bildi. Eğitim onun en çok önem verdiği alanlardan biriydi, gençlerin çağdaş, özgür düşünen, sorgulayan bireyler olarak yetişmesini her zaman savundu. Bugün burada açılışını yaptığımız bu okul, onun ideallerini yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ise açılışını yaptıkları okulun hayırlı olmasını dileyerek, "Depremlerden etkilenen 11 ilde deprem öncesi derslik sayısının üzerine çıkma hedefimiz vardı. Şimdi ise yeni hedefimiz var, o da 2026 Aralık itibarıyla 11 ilimizin genelinde deprem öncesi derslik sayısının yüzde 16 fazlasına, Hatay'ımızda da yüzde 22 fazlasına çıkmayı hedefledik, yatırım planımızı da bu şekilde yaptık" dedi.

