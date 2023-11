Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Filistin Meselesi Konulu Panel Düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) tarafından "Filistin Meselesi" konulu panel düzenlendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) tarafından, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarına ve zulmüne dikkat çekmek, Filistin'e nasıl destek olunması gerektiğini tartışmak amacıyla "Filistin Meselesi" konulu bir panel düzenlendi.

İİSBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ahmet Keser'in moderatörlüğünde İİSBF Dekanı Prof. Dr. Hanifi Aslan ile yine Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Emel Topçu ve Dr. Öğr. Üyesi Burçin Uluğ'un konuşmacı olarak yer aldığı panele, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı, öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı.

HKÜ Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Filistinli Mohammed Madi'nin ailesi ve akrabalarının Gazze'de verdiği yaşam mücadelesini paylaşması salondaki tüm katılımcıları duygulandırdı.

Programın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, " İsrail'in Gazze'ye ve sivillere yönelik insanlık dışı saldırılarını kınıyoruz ve yaptığı zulmü bir an önce durdurmasını istiyoruz. Her zaman olduğu gibi Filistin'in yanındayız ve destekliyoruz. Bu konudaki duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturmak için hepimiz tek yürek olduk ve bugün de bu çerçevede bu paneli gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizde 600 uluslararası öğrencimiz mevcut, lakin Filistinli öğrencimiz bulunmuyor. Bununla birlikte Filistinli bir öğretim üyemiz var, Dr. Mohammed Madi. Yedi yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzde çalışıyor, başarılı çalışmalar yapıyor. İlk andan itibaren yanındayız. Kendisi birazdan sizlerle duygularını paylaşacak. Panelistlerimiz akademik bir bakış açısıyla Filistin konusunu tüm ana hatlarıyla, tarihi gelişimi ile, ekonomik ve siyasi boyutları ile değerlendirecekler. Katılımınız ve destekleriniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum, İsrail zulmünün bir an önce durdurulmasını temenni ediyorum" dedi.

"Ailem ve akrabalarım Gazze'de her gün yaşam savaşı veriyor"

Programda konuşan Filistinli akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Mohammed Madi, "Ailem ve akrabalarım Gazze'de her gün yaşam savaşı veriyor. Her gün görüşüyoruz fakat orada durum çok kötü. Yiyecek, su, ilaç bulmak zor ve tehlikeli, maneviyatımızı yüksek tutarak hakkımızı alacağımıza inanıyoruz. En kısa zamanda ateşkes olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırılar hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan sonra, daha çok konunun ekonomik boyutlarına değinen İİSBF Dekanı Prof. Dr. Hanifi Aslan, Filistin'de yaşanan insanlık dışı saldırıların soykırım ve etnik temizlik boyutlarına ulaştığını, saldırının arkasındaki asıl motivasyonun Gazze açıklarındaki doğalgaz rezervlerine İsrail'in tek başına sahip olma emelinin yattığını, nihai amacın Avrupa için doğal gaz arz güvenliğini sağlamak olduğunu, İsrail, ABD ve Avrupa ile beraber bu nihai amaca ulaşmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Ardından, Doç. Dr. Ahmet Keser, İsrail devletinin kuruluşu ve yıllardan beri bölgede süregelen olayların altyapısına ilişkin bir kesit sundu ve Filistin'deki durumun tarihi kökenlerine inerek kimi zaman sosyal medyada yapılan dezenformasyon ile yine sıklıkla tartışılan ve birbirine karıştırılan kavramlar hususunda detaylı bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Emel Topçu ise, "İsrail şu anda savaş ve insanlık suçu işliyor. Bu durumu destekleyenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerekiyor. Adaletin yerini bulacağı günlerin mutlaka geleceğini düşünüyorum. Umarım zulüm bir an önce sona erer" ifadelerini paylaşırken, Doç. Dr. Burçin Uluğ da, ABD'nin etkisiyle hegemonya mücadelesi konusunu ve İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırıların arkasındaki rolünü ele aldı. - GAZİANTEP