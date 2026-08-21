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Livakovic Mourinho'yu silip attı

Livakovic Mourinho'yu silip attı
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Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho ile Barcelona'ya transfer olması beklenen Dominik Livakovic cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'de birlikte çalışan ikiliden Livakovic, Instagram'da hem Mourinho'yu hem de Real Madrid'i takipten çıktı.

Fenerbahçe'de kadro planlamasının dışında kalan Dominik Livakovic'in yaptığı hamle dikkat çekti. Hırvat kaleci, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Livakovic'in yalnızca Mourinho'yu değil, Portekizli teknik adamın yeni takımı Real Madrid'i de takipten çıktığı görüldü.

2024-2025 SEZONUNDA FENERBAHÇE'DE BİRLİKTEYDİLER

Livakovic ile Mourinho'nun yolları 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'de kesişmişti. Hırvat kaleci sarı-lacivertlilerin kalesini korurken, Jose Mourinho da takımın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Fenerbahçe daha sonra Mourinho ile yollarını ayırırken, Portekizli teknik adam Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu.

LIVAKOVIC BARCELONA'YA GİTMEK ÜZERE

Fenerbahçe'de yabancı kuralı nedeniyle yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Dominik Livakovic'in de sarı-lacivertli takımdan ayrılması bekleniyor. Hırvat kalecinin Barcelona'ya transfer olmak üzere olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin bu transferden 3 ila 5 milyon euro arasında bonservis geliri elde edeceği ifade edildi.

EL CLASICO ÖNCESİ İLGİNÇ DETAY

Livakovic'in Barcelona'ya, Mourinho'nun ise Real Madrid'e giden süreçte bulunması, takipten çıkma hamlesini daha da dikkat çekici hale getirdi.

Bir dönem Fenerbahçe'de aynı hedef için mücadele eden ikilinin yolları, transferlerin gerçekleşmesi halinde bu kez İspanya'nın iki ezeli rakibinde kesişecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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