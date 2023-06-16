Hakkari Üniversitesinde Mezuniyet Töreni

Hakkari Üniversitesi tarafından 2022-2023 yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Tören; müzik ziyafeti, resim sergisi, öğrencilere belge takdimi, kep atma ve halayların çekilmesi ile sona erdi.