Hakkari Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, ekmek üretilen fırında incelemelerde bulundu. Yılmaz, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, emek sarf edenlere teşekkür etti.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, ekmek üretilen fırında incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ile okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulda faaliyet gösteren ekmek fırınında inceleme yapan Yılmaz, ekmek üretimi sürecinde emek sarf eden öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Fırında geçen yıldan bu yana üretimin sürdüğünü belirten Yılmaz, "Fırınımız afet durumlarında da hizmet verecek. Halk Eğitimi Merkezlerimiz, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarımız ve Mesleki Eğitim Merkezimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına yönelik üretimler yaparak geniş bir yelpazede çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimize bu modern fırını kazandırarak böyle önemli bir hizmeti öğrencilerimize sunmamızı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.