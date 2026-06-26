Hakkari'de 69 bin 17 öğrenci karne sevinci yaşadı

Hakkari'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 69 bin 17 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile birlikte Hakkari Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen yılsonu karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Vali Taşyapan, okul bahçesinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Karne dağıtımı sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Taşyapan, yaz tatilinin kitap okuyarak, yaz kurslarına katılarak ve sportif faaliyetlerle değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu. Hakkari genelinde 441 okulda eğitim gören 69 bin 17 öğrencinin karne aldığını, 5 bin 297 öğretmenin ise eğitim öğretim yılını tamamlayarak tatile çıktığını vurgulayan Vali Taşyapan, karne heyecanını öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle birlikte paylaştı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı