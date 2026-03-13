MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Haberimiz Olsun' projesi kapsamında öğrencilerin hazırladığı haber bültenleri, yayın hayatına başladı. Ankara'daki Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nde (ETKİM) bir araya gelen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuk olduğu özel bir program çekti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen 'Haberimiz Olsun' projesi, öğrencilerin medya okuryazarlığını geliştirmeyi ve onları doğru bilgi üretme süreçlerine aktif olarak dahil etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan haber bültenleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri EBA, EBA YouTube ve TRT EBA kanallarında izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Çankaya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ankara Gölbaşı Cemil Yıldırım Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, projenin çekimleri kapsamında Ankara'daki ETKİM binasında bir araya geldi. Öğrencilerin hazırladıkları programa konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim politikaları ile medya ve gençlerin geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.

'MEDYA KONUSUNDA GÜZEL BİR KUŞAK GELİYOR'

Program sonrası DHA'ya değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimlerin de güçlendirilmesini amaçladıklarını belirterek, "Gençlerimiz, hem eğitimle ilgili konularda hem de genel anlamda çok fazla bilgi kirliliğiyle muhatap oluyorlar. Bizim meslek liselerimiz var, iletişim programlarımız var, radyo televizyon programlarımız var. Böyle bir bilgi kirliliğinin olduğu bir alan da var. Arkadaşlarla sohbet ederken hem de Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle beraber bu uygulama eğitimlerinin artırılması ve bunların hepsini birleştirdiğimizde böyle güzel bir proje ortaya çıktı. Hem uygulama yapıyor bu arkadaşlarımız hem biz eğitimle ilgili konularda dedikoduların, yalanın, yanlışın çok hızlı yayıldığı bir dönemde kendimizle ilgili, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini ilgilendiren konularla ilgili doğru bilgi vereceğimiz çok güzel bir mecra oldu. Ben heyecanla takip ediyordum. Bugün de arkadaşlarla çok keyifli bir sohbet yaptık. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye'de medya konusunda çok güzel bir kuşak geliyor. Arkadaşlarımızın gelecekleri çok parlak. Biz de kendilerine ağabeyleri olarak destek olacağız inşallah" diye konuştu.

'ÇOK KIYMETLİ BİR DENEYİM'

Projede görev alan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Remzi Efe Arslan ise Bakan Tekin'in projeye verdiği desteğin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Sayın Bakanımız bu süreci başlattı ve bize her konuda destek oldu. En büyük motivasyonu onun desteğinden ve program sonrası gelen mesajlardan aldık. Daha lise düzeyindeyken Bakanımızla bir program yapmak bizim için çok kıymetli bir deneyim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı