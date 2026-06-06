İhlas Haber Ajansı'nın haberiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı görme engelli küçük müzisyen Nil, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in ziyaret etti

Çaldığı 10 farklı enstrümanla ve güzel sesiyle İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) özel haberine konuk olan ve sergilediği performansıyla tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan 6 yaşındaki görme engelli müzisyen Nil Korkmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti.

Ankara'da yaşayan 6 yaşındaki görme engelli Nil Korkmaz, çok küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Ailesinin desteğiyle bağlama, piyano, cura, org, bendir, darbuka, ukulele gibi çok sayıda enstrümanı çalmayı öğrenen Nil, söylediği türkülerle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Nil'in müzikteki yeteneğini eğitimle geliştirmesini isteyen ailesi ise Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokuluna başvuru yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müzik kulağı ve sesiyle geleceğin sanatçısı olmaya aday olan görme engelli Nil'i makamında ağırladı. Kabule Nil'in anneannesi Şerife Soyer, annesi Tuğçe Soyer ve ablası Naz Korkmaz da katıldı.

"Bütün öğretmenler sana hem temel dersleri hem de enstrüman çalmayı öğretecek"

Nil'in Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu'nda büyük başarılara imza atacağını belirten Bakan Tekin, "Müzik konusunda yetenekli çocukların ilkokuldan itibaren eğitim aldıkları bir okul açtık. Müzik ilkokulu, ortaokulu, lisesi. Orada bütün öğretmenler sana hem temel dersleri hem de enstrüman çalmayı öğretecek. Hepsini öğreneceksin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı