Gören de görmeyen de bu kursa gidiyor

Sivas'ta görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için açılan Braille kabartma yazı kursu görme engelliler kadar görenlerden de yoğun ilgi görüyor

SİVAS - Sivas'ta görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için açılan Braille kabartma yazı kursu görme engelliler kadar görenlerden de yoğun ilgi görüyor.

Sivas Belediyesi Engelliler Kültür Merkezinde Sivas Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa açılan Braille alfabesi kabartma yazı kursu engeli bulunan ve bulunmayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu kursa gelen görme engelliler Braille alfabesi diye adlandırılan kabartma yazıyı öğrenerek hayatlarını bir adım daha kolaylaştırmak için çabalarken görme engeli bulunmayan vatandaşlar ise görme engellilere ışık olmak için bu kursu tercih ediyor.

"Engeli olmayan kişilere de kabartma yazı kursu vermeye başladık"

Doğuştan görme engelli Tarih öğretmeni ve Braille alfabesi öğreticisi Selman Devecioğlu, birçok kişinin kursa ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Öncelikle 2014 yılında Sivas'a atandım. İlk geldiğim zamanlarda görme engellilere kabartma yazı kursu verdik. Daha sonra bu kursu görenlere vermeye başladık. Engeli olmayan kişilere de kabartma yazı kursu vermeye başladık. Braille yazı görme engellilerin kabartma yazısıdır. Sivri kalem ve tablet dediğimiz eşyalarla yazılır. Engelli olmayanlara kursu verirken bir yandan da görme ve de diğer engellilere nasıl davranırız, engelli nedir, bizim dünyamız ile onların dünyası arasında perdeyi kaldırmaya çalışıyoruz. Braille kursunda, din görevlilerine Arapça alfabe öğretiyoruz. Engeli olmayan, din görevlilerimize görme engellilere Kuran-ı Kerim okutabilmeleri için Arap alfabesi ile Braille alfabe öğretiyoruz. Sosyal hizmet bölümü öğrencileri, üniversitelerimizden ve vatandaşlardan görme engellilerin kabartma yazısını öğrenmek isteyenler gelip kurs alıyorlar" dedi.

"Engeli olmayan insanlarında öğrenmesi lazım"

Yüzde 90 görme engelli Hüsamettin Duman, engeli olamayan insanlarında bu alfabeyi öğrenmesi gerektiğini söyleyerek, " Braille yazı kursuna katılma sebebim. Günlük yaşantımızda birçok ürünün fiyatını göremediğimiz için bütün ürünlerin üzerinde olmasa da birçok ürünün üzerinde kabartma yazısı var. Bu sayede ilaçların isimlerini, ilacın kullanım şeklini anlayabiliyoruz. Engeli olmayan insanlarında öğrenmesi lazım. Kendini ifade edemeyen görme engelliler bu yazıyla dertleşebilir" diye konuştu.

"Engellilere ışık olmak adına bu kursa katılmaya karar verdim"

Bir engeli bulunmayan İlknur İçen, engellilere ışık olmak adına bu kursa geldiğini ifade ederek, " Şuanda bir engel durumum yok. Ama engellilere ışık olmak adına ben bu kursa katılmaya karar verdim. Bir görme engellinin ışığı olmak istiyorum. Gören bir insan ile göremeyen bir insanın dünyasını aslında açmış olacağım. Mesela rehabilitasyon merkezine görme engelli bir öğrenci geldiği zaman ona nasıl yardımcı olur diyerek bu kursa geldim. Hayalimde bir öğrenciye ışık olmak. Umarım diğer insanlara da örnek olmuşumdur" şeklinde konuştu.